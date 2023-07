RDC : 40.000 enfants esclaves sont-ils exploités dans les mines pour extraire le cobalt des voitures électriques ?

La RDC produit environ 70% des ressources mondiales de cobalt, un métal rare devenu indispensable dans la construction des smartphones et autres véhicules électriques. Si 95% de la production dans le pays est assurée par des grands groupes industriels, les spécialistes expliquent que l'essentiel des irrégularités sont observées dans les mines "artisanales" exploitées en toute illégalité. Ce terme désigne des sites où l'extraction s'effectue sans outils mécaniques, par des individus qui ne bénéficient d'aucune protection et travaillent le plus souvent à mains nues. Disposant, au mieux, de quelques outils légers. Un travail effectué dans des conditions de sécurité plus que précaires et pour des salaires de misère. Ce sont des intermédiaires qui se chargent de rassembler le cobalt extrait par ces filières, avant de le réinjecter dans les circuits plus traditionnels menant vers l'exportation des ressources.

"Nous parlons de centaines de milliers de personnes" travaillant dans ces exploitations interdites, témoignait Siddharth Kara au printemps. Parmi elles figurent "des dizaines de milliers d'enfants, dont les plus jeunes ont cinq ans". Des ONG alertent régulièrement sur les conditions de vie des mineurs en RDC, soulignant que la main d'œuvre la plus jeune est généralement la plus corvéable et la moins bien rémunérée. Amnesty International, dans une publication de 2016, se référait à un rapport de l'Unicef paru deux ans plus tôt en 2014. Ce document soulignait qu'environ "40.000 enfants travaillaient dans les mines dans le sud de la RDC, dont beaucoup dans des mines de cobalt". Un chiffre désormais assez ancien et qu'il faut manier avec prudence, puisque le travail des enfants, à l'instar d'autres activités illégales comme le trafic de drogue, reste délicat à évaluer.