Afghanistan : que sait-on du séisme qui a fait au moins un millier de morts ?

Dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 juin, un violent séisme a causé la mort de plus d'un millier de personnes et blessé 600 autres dans le sud-est de l'Afghanistan, selon le dernier bilan provisoire donné par les autorités. Le nombre augmente rapidement en raison de l'ampleur de la catastrophe. Quelques heures plus tôt, un porte-parole du gouvernement évoquait sur Twitter "255 morts et 500 blessés" dans les régions montagneuses du pays. Un autre parlait de 100 victimes, peu avant 9h, ce mercredi.