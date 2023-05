Un YouTubeur qui avait orchestré son propre crash d'avion risque 20 ans de prison

Mais quelques semaines plus tard, une enquête fédérale est lancée pour tirer au clair les circonstances du crash et Trevor Jacob reçoit l'ordre de conserver la carcasse de son avion. Ce qu'il ne fait pas puisque le YouTubeur déclare ne pas savoir où l'appareil s'est écrasé. Or, selon des documents judiciaires, lui et un ami ont bien sorti l'épave de la forêt à l'aide d'un hélicoptère, deux semaines après les faits.

Trevor Jacob a finalement admis avoir voulu gêner la progression de l'enquête en se débarrassant de l'épave, mais aussi et surtout avoir réalisé la vidéo pour gagner de l'argent dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise. Le jeune homme a également admis avoir menti en communiquant aux enquêteurs un rapport indiquant que l'avion avait rencontré un problème technique, selon un communiqué du ministère de la Justice. Le YouTubeur a plaidé coupable de destruction et dissimulation de preuves dans le but de faire obstruction à une enquête fédérale. Un crime passible d'une peine maximale de vingt ans de prison.