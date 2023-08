Tokyo dénonce un harcèlement téléphonique venu de Chine depuis le rejet des eaux de la centrale Fukushima

Une vague de harcèlement téléphonique similaire à celle de jeudi s'est également produite en Chine, ciblant des établissements japonais. Selon l'agence de presse Kyodo, un homme d'affaires de Fukushima a déclaré que ses quatre restaurants et pâtisseries avaient reçu un total d'environ 1000 appels vendredi, la plupart en provenance de Chine, poussant ses commerces à débrancher leurs lignes. Même son de cloche du côté du maire de la ville de Fukushima, Hiroshi Kohata. Sur Facebook, il a affirmé que la mairie avait reçu environ 200 appels similaires en deux jours, et que les écoles, restaurants et hôtels locaux en avaient également été victimes. Sur les réseaux sociaux, les internautes chinois ont partagé des vidéos dans lesquelles ils se montrent en train d'appeler des numéros japonais.