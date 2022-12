Trois marins disparus au large de Jersey après la collision entre un navire de pêche et un ferry

Les sauveteurs appellent toute personne qui aurait retrouvé des débris sur les plages avoisinantes à noter les lieux où elle les a repérés et à joindre les garde-côtes au +44 1534 447705. De leur côté, les autorités de l'île de Jersey ont par ailleurs ouvert une ligne d'écoute, au +44 1534 866793, active "de 10h à 22h, 7 jours sur 7", ont-elles indiqué sur Twitter.

Le ferry Goodwill a quant à lui regagné Elizabeth Harbour, le terminal de Saint-Hélier à Jersey. Dans un communiqué transmis au journal local britannique Jersey Evening Post, la compagnie Condor Ferries indique que "cinq passagers et 24 membres d’équipage" et le capitaine se trouvaient à bord de son navire de fret. Selon John Napton, son directeur général, c'est ce capitaine qui a donné l'alerte aux garde-côtes, et le ferry "a aidé à la recherche et au sauvetage". Sa compagnie maritime "se conformera pleinement à toute enquête sur l’incident", a-t-il assuré.