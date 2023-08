Trois morts en Floride lors d'une fusillade, le tireur motivé par la "haine" raciale, selon les autorités

En lice pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle de 2024, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a évoqué un crime "horrible" et qualifié l'auteur de "pourriture". Selon lui, l'assaillant a choisi ses victimes en se "basant sur la race". "C'est totalement inacceptable", a-t-il ajouté. "Ce type s'est suicidé plutôt que (...) d'assumer la responsabilité de ses actes, et donc il a choisi la voie de la lâcheté", a encore lancé le gouverneur. De son côté, le président américain, Joe Biden, a reçu un briefing sur les événements de Jacksonville et sur les autres fusillades qui ont eu lieu dans les 24 heures - dans l'Oklahoma, à Chicago et à Boston -, a déclaré la Maison Blanche.