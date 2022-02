"Trop c'est trop": Biden s'insurge contre les violences par armes à feu aux États-Unis

Le président américain Joe Biden s'est insurgé ce jeudi contre la vague de violences par arme à feu qui ne cesse de meurtrir New-York. Il a alors promis d'en faire plus contre la criminalité, qui n'épargne pas non plus les autres grandes villes du pays. Accusé de passivité par l'opposition républicaine, Joe Biden entend montrer aux Américains qu'il veut juguler la flambée de ces violences dans tout le pays, sujet politiquement miné pour lui, à quelques mois des élections législatives au Congrès.

"Trop c'est trop parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela", a martelé Joe Biden devant une centaine de responsables de la ville et de l'État de New York. Ils étaient réunis au siège de la police new-yorkaise (NYPD) à l'invitation du nouveau maire démocrate Eric Adams, un ancien policier afro-américain partisan d'une ligne dure contre la criminalité. "Parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela", a poursuivi Joe Biden, avant de dresser le triste bilan de "64 enfants blessés dans des violences par arme à feu depuis le début de l'année et 26 tués".