Trump appelle ses partisans à le défendre, mais a-t-il encore des soutiens ?

Mais pour l'heure, rien ne laisse penser que cet appel à "reprendre la nation" ait atteint les sphères les plus actives. Des groupes comme les Proud Boys ou le mouvement Three Percenter, qui avaient largement participé à l'assaut du Congrès américain, ne se sont pas prononcés sur la question. Et même Ali Alexander a indiqué qu'il ne participera à aucune protestation. "Maintenant, je suis à la retraite. Mais je prierai pour lui", a-t-il écrit sur Twitter, alertant sa communauté. "Si vous manifestez à New York, vous serez dans la juridiction la plus hostile des États-Unis. Il n'y a pas de loi et d'ordre. Vous n'y avez ni liberté ni droit. Vous serez emprisonnés", croit-il savoir, invitant plutôt ses partisans à aider les familles des personnes arrêtées pour leur responsabilité dans les émeutes au Capitole. "La dernière fois que les plus grands fans de Trump ont manifesté en son nom, il les a tous laissés pourrir en prison sans même donner un centime en frais de justice", a également dénoncé l'influenceur ultra-conservateur Jesse Kelly.

Sans l'audience fournie par la Maison Blanche ni le soutien de ses relais les plus radicaux, les appels de Donald Trump demeurent pour l'instant cantonnés à des forums d'extrême droite. Reste que les autorités se préparent au pire. D'après la presse américaine, plusieurs réunions de sécurité ont eu lieu pour maintenir d'éventuelles violences de masse.