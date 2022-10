Assaut du Capitole : Trump assigné à témoigner devant le Congrès "autour du 14 novembre"

Cette commission, composée de sept élus démocrates et deux républicains, a déjà interrogé plus d'un millier de témoins, dont deux enfants de Donald Trump, et épluché des dizaines de milliers de documents, mais s'est heurté au refus de coopérer de certains proches. Elle est par ailleurs engagée dans une course contre-la-montre, car si les démocrates perdent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat, le 8 novembre, elle risque d'être dissoute par la nouvelle majorité républicaine.

Ses deux chefs, l'élu démocrate Bennie Thompson et la républicaine Liz Cheney, ont donc convoqué formellement Donald Trump dans trois semaines seulement. "Nous admettons qu'assigner un ancien président est une action importante et historique et nous ne la prenons pas avec légèreté", lui ont-ils écrit. Mais, ont-ils ajouté, "nous avons les preuves que vous avez personnellement orchestré et supervisé une campagne pour changer le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et empêcher le transfert pacifique du pouvoir", et celle-ci a débouché "sur une attaque sanglante contre le Capitole".