Une star du X, une mannequin Playboy et un portier… Les trois affaires qui ont emmené Donald Trump au tribunal

Dans son acte d’accusation, le procureur Alvin Bragg, qui a supervisé l’enquête, a exposé un procédé plus vaste de la part de l’ancien président, visant à faire taire plusieurs témoins qui auraient pu le gêner dans sa course à la Maison Blanche. "Selon les documents judiciaires et les déclarations faites au tribunal, d'août 2015 à décembre 2017, TRUMP a orchestré son stratagème "catch and kill" au moyen d'une série de paiements qu'il a ensuite dissimulés par des mois de fausses écritures commerciales", a détaillé le procureur démocrate de Manhattan.