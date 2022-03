"Tu cherches un prétexte" : ce qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont dit

Après avoir affirmé que "les opérations se déroulent selon le plan", bien que l'armée russe semble pourtant patiner sur le terrain, le dirigeant russe s'est toutefois dit disponible à la négociation, tandis que les pourparlers reprennent ce jeudi entre Russie et Ukraine à la frontière polono-biélorusse pour une seconde session. Une première rencontre s'était terminée lundi sans avancées concrètes. Vladimir Poutine a souhaité que cette discussion porte sur le désarmement de l’Ukraine, qu'il obtiendrait de toute façon par la voie militaire si les Ukrainiens ne se pliaient pas diplomatiquement à ses exigences, a-t-il menacé selon l'Élysée.

Une "grave erreur", lui a répondu Emmanuel Macron. "Tu te racontes des histoires, tu cherches un prétexte", a-t-il lancé à Vladimir Poutine, estimant que ses arguments n'étaient "pas conformes à la réalité" et ne pouvaient "pas justifier cette violence". "Ton pays va le payer cher, il va finir isolé", sous le joug de "sanctions très longues", a-t-il mis en garde, en affirmant à nouveau que la responsabilité du conflit incombait entièrement à son homologue russe.

"L’ambition russe est de prendre le contrôle de toute l’Ukraine", a conclu l'Élysée après l'entretien, estimant "qu’il faut s’attendre à ce que le pire soit à venir", comme le signalait déjà quelques heures plus tôt le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Et ce, même si "rien n'est acquis". Vladimir Poutine n'a par ailleurs pas commenté le train de sanctions internationales adoptées à son encontre depuis le début de l'invasion, sanctions qu'Emmanuel Macron souhaite durcir, rapporte le gouvernement, qui y voit toujours "un outil très puissant" et "qui fonctionne". "Poutine n’aura pas l’Ukraine à moindre coût", promet l'Élysée.