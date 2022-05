Tuerie d'Uvalde : le mari d'une des enseignantes tuées meurt d'une crise cardiaque

C'est le même neveu du couple qui a annoncé dans un tweet le décès de son oncle, "dû au chagrin" selon lui. Joe Garcia, qui venait d'avoir 50 ans, venait de déposer un bouquet de fleurs devant l'école. Rentré chez lui, entouré de sa famille, il s'est assis à table et a fait un malaise dans les minutes suivantes. "Honnêtement, je me sens comme si je venais d'être percuté par un second camion", a témoigné le jeune homme endeuillé pour la seconde fois en deux jours, auprès de la presse locale.