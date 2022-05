Tuerie d'Uvalde : la police sous le feu des critiques, les familles en colère

Le porte-parole du DPS (Department of Safety) Chris Olivarez a de son côté précisé auprès de CNN que trois agents des forces de l'ordre sont entrés par la même porte utilisée par le tireur et quatre sont passés par une autre entrée. Ils ont alors demandé plus de ressources et de personnel, mais surtout, ont commencé à évacuer les élèves et les enseignants dans d'autres parties de l'école. Ils auraient par la suite entamé des "négociations" avec le suspect, jusqu'à ce que la police aux frontières arrive.

Pour Chris Olivarez, les officiers ont donc sauvé des vies en attendant d'affronter physiquement le tireur. "À ce moment-là, le suspect était contenu dans la salle de classe", a-t-il déclaré à CNN. "Si ces officiers n'étaient pas là, s'ils ne maintenaient pas leur présence, il y a de fortes chances que ce tireur ait pu se rendre dans d'autres salles de classe et commettent d'autres meurtres."