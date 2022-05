Tuerie d'Uvalde : pour échapper aux balles, une écolière s'est couverte du sang d'un camarade

Le matin du drame, elle et ses camarades regardaient le dessin animé Lilo et Stitch quand les deux enseignantes, Eva Mireles et Irma Garcia, ont appris qu'il y avait un tireur au sein de l'école, raconte, hors caméras, l'enfant dans un témoignage bouleversant à la chaîne CNN. L'une de ses professeurs, continue l'élève, a essayé de fermer la porte de la classe, en vain, Salvador Ramos était déjà là. Tout est allé très vite, poursuit-elle au média américain : le lycéen a regardé l'institutrice, lui a dit "bonne nuit" puis lui a tiré dessus, avant d'abattre sa collègue et des élèves.

Ensuite, poursuit l'élève, blessée à l'épaule et à la tête par des éclats de balles, le tireur a ouvert une porte donnant sur une seconde classe. Elle a entendu des coups de feu, des cris et de la musique "triste", mise par le tireur, selon l'enfant. Avec le téléphone de l'une des enseignantes décédées, elle et un ami supplient la police d'intervenir : "Venez, s'il vous plaît... nous avons un problème", se remémore-t-elle.