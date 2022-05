Tuerie d'Uvalde : la cagnotte pour une victime et son mari "mort de chagrin" explose

Selon les témoignages des proches de la famille, Joe et Irma Garcia étaient mariés depuis plus de 24 ans. Sur les réseaux sociaux, le neveu du couple John Martinez avait expliqué que l'enseignante s'était sacrifiée pour tenter de sauver quelques enfants. "Ce n'était pas juste ses élèves, c'était ses propres enfants, et elle a mis sa vie en jeu pour les protéger", a-t-il expliqué. Quant à Joe, 50 ans, il venait de déposer un bouquet de fleurs devant les lieux du drame. Arrivé chez lui, il se serait assis à table avant de s'effondrer quelques instants plus tard. Un décès dû au "chagrin", a estimé John Martinez auprès des médias américains.