Tuerie au Texas : pourquoi les États-Unis ne parviennent-ils pas à modifier leur législation sur les armes ?

Aux États-Unis, le cauchemar se répète. Mardi, dans une école du Texas, un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, assassinant 21 personnes, dont 19 enfants de moins de dix ans et deux enseignants, avant d'être tué par la police. Un nouveau massacre, dans un pays qui ne compte plus les tueries de masse, qui s'additionnent années après années.

Immédiatement, les autorités ont réagi. Le président américain Joe Biden a appelé l'Amérique à "transformer cette douleur en action", dénonçant "ceux qui empêchent, repoussent ou bloquent des lois de bon sens sur les armes à feu". Mais les États-Unis peuvent-ils vraiment avancer ? Pourquoi ne parviennent-ils pas à légiférer sur la question ? Le pays est-il condamné à subir des massacres à répétition ? Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à l'université Panthéon-Assas, répond à TF1info.

En 2012, la tuerie de Sandy Hook avait ôté la vie à 26 personnes, dont 20 enfants, dans le Connecticut. Dix ans plus tard, les États-Unis déplorent une nouvelle fusillade mortifère dans une école. Pourquoi rien n'a changé ?

Il existe un frein principal à toute modification : le second amendement de la Constitution, qui permet aux Américains de porter des armes. Or, avec les différents lobbys qui les financent, en particulier la National Rifle Association (NRA, la principale organisation de défense du port d'armes, NDLR), les Républicains sont en pointe pour empêcher la moindre législation. Ils considèrent, comme le dit le 10e amendement, que c'est aux États de légiférer, et que le gouvernement fédéral n'a pas à s'occuper de cette question.