Tuerie dans une école de Nashville : ancienne élève, lourdement armée... que sait-on de l'assaillante ?

Environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis (pour 331 millions d'habitants), où elles ont causé en 2020 plus de 45.000 décès par suicide, accident ou homicide, selon les derniers chiffres disponibles. Et pour la première fois cette année-là, les armes sont devenues la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 1 à 19 ans, avec 4368 décès, devant les accidents de voiture ou les overdoses.