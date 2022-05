Tuerie raciste de Buffalo : une attaque méticuleusement préparée depuis des mois

Le drame aurait été orchestré à la minute près : la tuerie raciste survenue samedi 14 mai dans un supermarché de Buffalo, dont est accusé un jeune Américain suprémaciste blanc et qui a fait dix morts au sein de la communauté noire, a été méticuleusement préparée depuis des mois, ont révélé mardi des médias américains, qui ont épluché des centaines de messages du tueur présumé publiés sur Internet.

Le chef de la police de cette ville du nord de l'État de New York, Joseph Gramaglia, a annoncé lundi soir que le meurtrier présumé avait effectué en mars un voyage de reconnaissance dans cette commune au bord du lac Érié, à la frontière des États-Unis et du Canada, depuis son domicile 300 km plus au sud. Soit à plus de trois heures de route de la petite ville quasi exclusivement blanche, plutôt rurale, de l'État de New York où il a grandi.

D'après le Washington Post et CNN, qui ont eu accès à quelque 600 pages de messages échangés sur le réseau Discord et le forum utilisé par l'extrême droite 4Chan, Payton Gendron, 18 ans, est venu précisément le 8 mars à Buffalo et s'est rendu à trois reprises - à 12h, 14h et 16h - dans le supermarché Tops, qu'il a attaqué samedi, pour y faire des repérages.