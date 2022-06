"Türkiye" et non plus "Turkey" : pourquoi la Turquie change de nom à l'Onu

Ne l'appelez plus "Turkey" ou "Turquie" aux Nations unies. Le pays d'Asie le plus proche de l'Europe se fait dorénavant officiellement appeler dans toutes les langues par son nom turc "Türkiye", une volonté de son président, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé l'Onu, ce jeudi 2 juin. Et "le changement est immédiat", a indiqué à l'AFP Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un courrier officiel d'Ankara reçu au siège des Nations unies à New York, mercredi, a officialisé le changement de nom du pays de plus 84 millions d'âmes, a précisé le diplomate.