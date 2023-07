Le "tueur de Long Island" : 10 ans après, un architecte arrêté pour des meurtres en série de prostituées

Rex Heuermann est suspecté des meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello. Soit, trois des "Gilgo Four", du nom des victimes dont les corps ont tous été retrouvés à deux jours d'intervalle, en décembre 2010. Il fait également figure de suspect numéro un pour le meurtre de la quatrième victime de ce groupe, Maureen Brainard-Barnes. Selon un document judiciaire du parquet du comté de Suffolk, les preuves correspondent en effet "au modus operandi de l'accusé". Les dépouilles avaient toutes été retrouvées au cours des mêmes recherches, à Oak Beach, dans un maquis de ronces, situé sur une zone de moins de 450 mètres, entre le sable et la route, parmi les dunes. Ce n'est pas le seul point commun des "Gilgo Four". Disparues entre 2009 et 2010, âgées de 22 à 27 ans, elles étaient de petites tailles et proposaient leurs services sur Craigslist, un site de petites annonces aux États-Unis. Elles ont toutes été retrouvées "dans la même position, attachées de la même manière ou par des ceintures ou du ruban adhésif, et trois d'entre elles enveloppées dans un matériau de type toile de jute", comme l'a rappelé lors d'une conférence de presse le procureur Ray Tierney. À l'origine, les investigations avaient été lancées après le signalement en mai 2010 de la disparition d'une autre jeune prostituée de 24 ans, Shannon Gilbert, originaire du New Jersey limitrophe. Rex Heuermann n'est pas poursuivi dans cette affaire, la police estimant que la femme n'est pas une victime du "tueur de Long Island".