Tunisie : "aucune fuite" de gazole constatée après le naufrage d'un pétrolier

Mais la priorité des autorités tunisiennes reste le pompage du gazole. Tunis aurait reçu plusieurs offres d'aide venues de l'étranger, dont un navire de dépollution et une équipe de plongeurs spécialisés d'Italie. Le ministre tunisien des transports a cependant semblé minimiser l'ampleur des risques dimanche : "750 tonnes de gazole c'est rien du tout" et "le gazole s'évapore facilement avec le soleil", a-t-il déclaré. Selon WWF, la zone de pêche environnante nourrit "environ 34 000 marins" malgré de précédents épisodes de pollution, notamment due aux industries du phosphate et à la présence d'un oléoduc, ces dernières décennies.

Des zones d'ombres quand à la cargaison exacte et la trajectoire du navire restent à élucider. Le "connaissement", un document contenant ces informations "a été laissé sur le navire par l'équipage", a indiqué la ministre de l'environnement Leila Chikhaoui. Les responsables tunisiens s'intéressent par ailleurs au parcours du navire, construit en 1977 et battant pavillon de la Guinée équatoriale, et à ses propriétaires: un Turc et un Libyen, selon le parquet de Gabès.