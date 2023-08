Tunisie : abandonnés aux frontières, des centaines de migrants errent en plein désert

Des hommes et des femmes, abandonnés dans un no man's land. Depuis un mois, les organisations internationales dénoncent le comportement des autorités tunisiennes. Selon elles, des centaines de migrants subsahariens sont laissés sans eau ni nourriture en plein désert, à la frontière avec l'Algérie, à l'ouest et la Libye, à l'est.

D'après un décompte réalisé du côté libyen, au moins 17 morts auraient déjà été recensés. Les autorités libyennes ont annoncé de leur côté la découverte d'une vingtaine de corps depuis début juillet, alors que la zone à couvrir est vaste, laissant craindre un bilan bien plus lourd.