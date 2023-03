Tunisie : des centaines de rapatriements après les propos virulents du président Saied sur les migrants

"Il y a des agressions presque tous les jours, des menaces, ou bien ils sont mis dehors par leurs bailleurs, ou agressés physiquement." À l'instar de Michaël Elie Bio Vamet, président de l'Association des étudiants ivoiriens, plusieurs centaines de ressortissants d'origine ivoirienne et malienne ont quitté la Tunisie en raison de violences et de manifestations hostiles dans le pays.

Près de 300 Maliens et Ivoiriens ont embarqué samedi à bord de deux avions rapatriant des ressortissants d'Afrique subsaharienne cherchant à fuir ces menaces. "On a fait embarquer 133 personnes" parmi lesquelles "25 femmes et 9 enfants ainsi que 25 étudiants" dans l'avion, a déclaré à l'AFP un diplomate malien, tandis que l'ambassadeur ivoirien Ibrahim Sy Savané signalait 145 ressortissants de son pays à bord d'un autre appareil, deux heures plus tard.