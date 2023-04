Tunisie : Rached Ghannouchi, bête noire du pouvoir à l'image dégradée

La prise du pouvoir de Kaïs Saïed marquera la fin de ce retour en grâce. Le président lui ôte tout pouvoir en suspendant, en juillet 2021, le Parlement qu'il dirige et en limogeant le gouvernement qu'il soutenait. Pendant cette période, une décennie "noire" selon ses détracteurs, Rached Ghannouchi, 81 ans, s'est taillé la réputation d'habile manœuvrier, s'arrangeant pour qu'Ennahdha soit incontournable, au point même de conclure des alliances parfois contre-nature avec les libéraux ou des partis laïcs.

En marge de la présidence de Kaïs Saïed, Ghannouchi est également contesté en interne, avec une vague de démissions de cadres. Ils l'accusent d'une hypercentralisation des décisions et d'un manque de réformes. Il se voit aussi reprocher une certaine ambiguïté face à la montée du djihadisme après la chute de la dictature. Le chef d'Ennahdha demeure toutefois la bête noire du pouvoir : il a été entendu au moins 10 fois dans différentes enquêtes, notamment pour corruption et blanchiment d'argent présumé et incitation présumée à l'envoi de djihadistes en Irak et Syrie, ressortant à chaque fois des postes de police avec un grand sourire et en faisant le V de la victoire.