Tunisie : les locaux du parti d'opposition islamiste Ennahdha fermés, son chef arrêté

Cette série d'arrestations, intervenue au cours des derniers jours, n'est pas un cas isolé. Depuis début février, les autorités ont incarcéré plus de vingt opposants et des personnalités, que ce soit des ex-ministres, des hommes d'affaires ou bien encore le patron de la radio Mosaïque FM, la plus écoutée du pays. Accusé par l'opposition de dérive autoritaire, le président Saïed décrit les personnes en état d'arrestation de "terroristes" et assurent qu'elles prenaient part à un "complot contre la sureté de l'État".

Après le coup de force qui l'a mené au pouvoir, M. Saïed a fait réviser la Constitution. Cela lui a permis de mettre sur pied un système ultra-présidentialiste aux dépens du Parlement. Ce dernier ne dispose désormais plus de réels pouvoirs, contrairement à l'Assemblée dissoute, qui était dominée par Ennahdha.