Attentat à Istanbul : 22 personnes arrêtées, Ankara accuse les Kurdes du PKK

"L'ordre de l'attentat a été donné de Kobané." Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) pour l'attentat qui a fait au moins six morts et 81 blessés, selon un dernier bilan, dimanche 13 novembre, dans l'artère piétonne commerçante d'Istiklal, à Istanbul. Parmi les victimes - toutes des citoyens turcs - de l'attaque non revendiquée, survenue en pleine après-midi dans cette rue ultrapopulaire, figurent une fille de 9 ans et une autre de 15 ans. Au total, 24 blessés restaient hospitalisés lundi, pour six en soins intensifs. De son côté, le PKK, en lutte armée contre Ankara depuis près de quarante ans, a démenti toute implication.

"Nous trouverons ceux qui sont derrière cet attentat, qui que ce soit, même s'il va à l'autre bout du monde", avait promis le vice-président Fuat Oktay, peu après l'attaque dans cette rue bondée, qui a été rouverte lundi 14 novembre au matin. Une promesse formulée également par le président Recep Tayyip Erdogan, après l'explosion qu'il avait qualifiée de "vil attentat".