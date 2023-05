Turquie : ces élections qui pourraient entrainer le départ d'Erdogan, au pouvoir depuis 2003

C’est le credo de l’opposition. Durant la campagne, Kemal Kiliçdaroglu a répété à l’envi sa volonté de mettre fin au "régime d'un seul homme", alors qu’Erdogan est au pouvoir depuis vingt ans. C’est dans cette volonté de rétablir un système démocratique et de garantir à nouveau les libertés pour tous et toutes que les six partis se sont unis dans une coalition de circonstance.

Recep Tayyip Erdogan est effectivement accusé de dérives autoritaires, notamment depuis la tentative ratée de coup d’État en 2016 et la réforme constitutionnelle qui a suivi. Celle-ci a mis en place un régime présidentiel fort. En cas d’accès au pouvoir, la coalition de Kemal Kiliçdaroglu a promis de rétablir la séparation des pouvoirs avec le retour à un régime parlementaire. L'opposition a également promis une "justice indépendante et impartiale" et la libération de nombreux prisonniers politiques.