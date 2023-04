Turquie : un coup de filet dans les milieux kurdes à l'approche des élections

Le timing de ce coup de filet est tout sauf anodin : les élections présidentielle et législatives se tiennent en mai en Turquie. Et elles seront décisives pour le maintien, ou non, du président Recep Tayip Erdogan et de son parti AKP, au pouvoir depuis deux décennies. L'opposition présente un front uni de six partis qui a désigné un candidat unique à la présidence, Kemal Kiliçdaroglu, auquel le HDP a apporté son soutien. Le HDP est la troisième force politique du pays et deuxième formation d'opposition au Parlement : son co-président et principale figure, Selahattin Demirtas, est en prison depuis 2016 pour "propagande terroriste".