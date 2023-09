Turquie : un spéléologue américain coincé dans un gouffre, un délicat sauvetage de plusieurs jours va commencer

Ses camarades ont donné l'alerte aux secours dimanche. Ces derniers ont pu prodiguer les premiers soins au scientifique de 40 ans, connu internationalement dans son domaine. Dès mardi, des poches de sang envoyées depuis l'extérieur ont pu lui être administrées. Depuis jeudi, son état de santé semble stabilisé et le saignement s'est arrêté. "Il peut marcher avec de l'aide, mais il ne lui est pas possible de sortir de là sans civière", indique sur son site web la Fédération turque de spéléologie. L'homme est pour le moment placé en observation dans un camp de base situé un peu plus haut dans la cavité.