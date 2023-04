Turquie : pour Recep Tayyip Erdogan, une élection présidentielle à (très) haut risque

À 69 ans, Recep Tayyip Erdogan va-t-il réussir à décrocher un troisième mandat consécutif à la tête de la Turquie ? Au pouvoir depuis 2014, le président conservateur affronte pour la première fois une opposition unie lors des élections générales du 14 mai prochain, en Turquie. Organisée en même temps que les législatives, cette élection est annoncée comme très serrée selon les sondages.

Bien décidé à se maintenir cinq ans de plus à la tête de son pays de 85 millions d'habitants, Erdogan a face à lui trois prétendants, dont son principal adversaire : Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans. Le candidat est porté par une alliance de six partis d'opposition allant de la droite nationaliste à la gauche démocrate. Surtout, il a reçu le 28 avril dernier le soutien d'un parti pro-kurde. Or, cette population représente près d'un habitant sur 4 en Turquie, selon un recensement datant de 2014.

Entre l'AKP islamo-conservateur d'Erdogan et le CHP, laïque par essence, de Kiliçdaroglu, les 64 millions d'électeurs turcs choisiront entre une pratique de plus en plus autocratique du pouvoir, teintée de religiosité, et la promesse d'un virage démocratique. Les sondages prédisent une présidentielle serrée, que les deux camps affirment pourtant pouvoir remporter au premier tour.