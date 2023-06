Un ado dessine une moustache sur une affiche d'Erdogan et finit en prison

"Insulte au président". Un adolescent de 16 ans a été arrêté et incarcéré mardi 7 juin en Turquie pour avoir dessiné une moustache au président réélu Recep Tayyip Erdogan sur une de ses affiches de campagne, rapporte la presse turque. Selon plusieurs médias proches de l'opposition, comme les quotidiens BirGun, Cumhuriyet et la chaine de télévision privée Halk TV, le lycéen de Mersin (sud-est du pays) est accusé d'avoir "dessiné au stylo-bille une moustache de Hitler et écrit des commentaires insultants" sur une affiche du chef de l'État, collée près de son domicile.

Identifié grâce aux caméras de surveillance, il a été interpellé au domicile familial et interrogé par la brigade des mineurs où "il a reconnu avoir dessiné la moustache mais nié les commentaires" qui l'accompagnaient.