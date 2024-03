Turquie : un mort et douze blessés lors d'affrontements en marge des élections municipales

Des affrontements ont éclaté entre deux groupes en marge des élections municipales à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Au moins une personne a été tuée et douze autres ont été blessées. Soixante-et-un millions d'électeurs turcs sont appelés à voter ce dimanche pour élire leurs maires.

Au moins une personne a été tuée et douze autres ont été blessées dimanche en Turquie lors d'incidents en marge des élections municipales à Diyarbakir, la principale ville kurde située dans le sud-est du pays, a annoncé le ministère de la Santé. "Des affrontements ont éclaté entre deux groupes pendant les élections dimanche et ont fait un mort et douze blessés", a également indiqué un responsable à l'AFP, précisant que ces heurts avaient eu lieu dans un village situé à 30 km de la capitale provinciale.

Depuis le début de la matinée, 61 millions d'électeurs turcs sont appelés aux urnes pour choisir leurs maires, un scrutin local à valeur de test pour l'administration du président Recep Tayyip Erdogan qui compte bien reprendre le "trésor national" que constitue Istanbul. Les bureaux ont ouvert en deux temps, dans l'est d'abord puis, une heure plus tard, dans l'ouest du pays, notamment à Istanbul et Ankara.

Cette élection n'est pas que municipale. Si Erdogan perd ce scrutin, il sera affaibli Une électrice

"Chacun s'inquiète de son quotidien, la crise engloutit les classes moyennes, on a dû changer toutes nos habitudes", soupire Guler Kaya, 43 ans, qui dit avoir renoncé à tout loisir. "Si Erdogan l'emporte, ce sera encore pire", prédit-elle. À Ankara, la capitale, Meliha Sonmez, qui s'apprête à voter pour le maire sortant d'opposition (CHP) Mansur Yavas, prévient. "Cette élection n'est pas que municipale. Si Erdogan perd ce scrutin, il sera affaibli", assure la retraitée sexagénaire.

Car même si le chef de l'État n'est pas candidat à ces élections locales, son ombre plane sur les urnes. A 70 ans, dont 21 au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan a jeté toute sa stature d'homme d'Etat dans la campagne, labourant son pays de 85 millions d'habitants aux côtés des candidats de son Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur).

L'opposition en ordre dispersé

Il s'est particulièrement investi dans la bataille d'Istanbul, dont il fut maire dans les années 90 avant de conquérir le pouvoir, pour soutenir son candidat, un ancien ministre peu charismatique, Murat Kurum. Il s'agit de reprendre la plus riche ville du pays au maire sortant (CHP, social-démocrate) Ekrem Imamoglu, qui la lui avait ravie en 2019, lui infligeant son pire revers électoral.

Contrairement aux municipales de 2019, l'opposition part cette fois en ordre dispersé : le CHP, son principal parti, n'a pas réussi à obtenir le soutien des autres formations, que ce soit à Istanbul en faveur d'Ekrem Imamoglu, ou ailleurs dans le pays. Le CHP veut pourtant croire en ses chances. "Nous allons remporter une grande victoire demain, qui ne sera la défaite de personne", a assuré samedi le président du parti, Özgür Özel. "A la fin, c'est la Turquie qui gagnera", a-t-il martelé.

Dans un pays confronté à 67% d'inflation officielle sur douze mois et au dévissage de sa monnaie (passée de 19 à 31 livres pour un dollar en un an), l'opposition peut espérer que les électeurs donnent un avertissement au gouvernement. Les bureaux fermeront à 17 heures (14 heures GMT) dans l'ouest et les premiers résultats significatifs sont attendus en fin de journée.