Turquie : une explosion dans une mine fait 28 morts, 15 personnes encore coincées sous terre

Course contre-la-montre dans le nord-ouest de la Turquie. Vendredi 14 octobre, à 17h15 (heure de Paris), une explosion a dévasté une mine de la ville d'Amasra, située au bord de la mer Noire. L'accident a tué au moins 28 personnes, selon un bilan communiqué par le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca sur Twitter, qui a précisé que 11 personnes sorties de la mine étaient soignées à l'hôpital.

Désormais, les secours tentent de sauver des dizaines d'ouvriers encore coincés sous terre dans la mine. "Notre vœu est que les pertes en vies humaines ne soient pas plus élevées et que nos mineurs puissent être sauvés", a espéré Recep Tayyip Erdoğan dans un tweet publié vendredi soir, avant de faire un déplacement ce samedi 15 octobre. Les mineurs, eux, sont bloqués dans des galeries situées à 300 et 350 mètres en dessous du niveau de la mer. En tout, 15 personnes sont toujours piégées sur les 110 présentes au moment de l'explosion, selon un communiqué du gouvernement turc, publié samedi matin.