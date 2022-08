Twitter accusé par son ex-chef de la sécurité de cacher des défaillances et de mentir sur les faux comptes

Dans un document de 84 pages adressé en juillet dernier à plusieurs autorités américaines, et révélé mardi 23 août par le Washington Post et CNN, Peiter Zatko dénonce des "défaillances graves et choquantes, de l'ignorance volontaire et des menaces à la sécurité nationale et à la démocratie". Selon l’autoproclamé lanceur d’alerte, les dirigeants du réseau social auraient cherché à masquer le nombre réel de tentatives de piratage aux autorités et au conseil d’administration. Peiter Zatko évoque également des serveurs obsolètes et des logiciels vulnérables, ce qu’a réfuté Twitter en indiquant que la plainte de leur ancien employé était "truffée d'incohérences et d'imprécisions".