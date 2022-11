Twitter : les comptes suspendus vers une "amnistie générale" ? Elon Musk y songe

Elon Musk a lancé un nouveau "sondage" sur le rétablissement des comptes suspendus de Twitter, alors que le précédent l'avait conduit à accueillir à nouveau Donald Trump sur la plateforme.

"Est-ce que Twitter devrait offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, tant qu'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse ?", a demandé le nouveau patron du réseau social. Au-dessous de la question, les options "Oui" et "Non" permettent à qui lit le tweet de voter. Un peu plus de trois heures après le début du sondage, près des 3/4 des quelque 1.500.000 comptes votants s'étaient déjà prononcés pour le oui.