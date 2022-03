Ukraine : à Kiev, des enfants dans la guerre

À l'autre bout de Kiev, nous allons retrouver Nathalie et son enfant de deux ans. Avant la guerre, ils étaient six dans l'appartement. Aujourd'hui, la mère de famille se débrouille toute seule avec le dernier de ses enfants. Son mari est parti fuir à l'étranger avec les trois aînés, elle, a souhaité rester avec son petit dernier. Chaque jour, Constantin sort dans le petit jardin public où presque plus personne ne vient. En Ukraine, un enfant sur deux a dû quitter son foyer.