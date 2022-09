Ukraine : au moins 23 morts dans une frappe dans la région de Zaporijia

Alors que Vladimir Poutine s'apprête ce vendredi à annexer officiellement les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia, les combats continuent sur le terrain. C'est dans cette dernière région, partiellement occupée par les Russes et située dans le sud de l'Ukraine, qu'une frappe sur une colonne de voitures de civils à la limite entre la zone ukrainienne et la zone occupée est survenue ce vendredi matin, faisant 23 morts. Une attaque dont Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité. Les deux camps ont diffusé des photos de véhicules aux vitres soufflés et de corps inanimés.

"L'ennemi a lancé une attaque à la roquette contre un convoi humanitaire de civils, les gens faisaient la queue pour se rendre dans la zone temporairement occupée, aller à la rencontre de proches, recevoir de l'aide", a indiqué sur Telegram le gouverneur ukrainien de la région, Oleksandre Staroukh. "Il y a 23 morts et 28 blessés, tous des civils, des locaux, brûlez en enfer maudits Russes", a-t-il lancé, ajoutant que samedi serait décrété jour de deuil dans la région, rapporte The Guardian.

Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a accusé les forces russes d'être des "terroristes" et de la "racaille sanguinaire". "Seuls des terroristes complets peuvent faire ça et ne devraient pas avoir leur place dans le monde civilisé", a-t-il déclaré sur Telegram, avant de lancer : "Racaille sanguinaire! Vous répondrez certainement pour chaque vie ukrainienne perdue!".