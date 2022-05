Ces images d'enfants russes défilant en tenue militaire suscitent un tollé sur les réseaux sociaux

Comme un mardi gras, mais au ton très martial. Une vidéo montrant de très jeunes enfants paradant dans une école russe, en tenue militaire et ornés de faux chars, a été fortement partagée depuis dimanche sur les réseaux sociaux et dénoncée par des comptes ukrainiens et occidentaux.

La séquence, confirmée par plusieurs vidéos sous des angles différents, a d'abord été relayée sur Telegram par des médias ukrainiens. On y voit les enfants défiler, arborant des drapeaux russes, avec des chars dont un est siglé "Z", le symbole de l'armée russe depuis l'invasion de l'Ukraine fin février. D'autres sont affublés d'avions miniatures à l'effigie de l'armée russe.