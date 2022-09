Ukraine : ces pays proches du pouvoir russe qui, désormais, prennent leurs distances avec le Kremlin

C'est cette même "intégrité territoriale de tous les pays" que le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi avait assuré que la Chine appellerait à respecter, lorsqu'il avait rencontré à New York son homologue ukrainien quelques jours plus tôt. "La priorité est de faciliter des négociations de paix", avait affirmé le ministre chinois à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, plaidant pour une "résolution pacifique de la crise". Jusqu'alors, la Chine était pourtant parfois accusée par les Occidentaux d'avoir adopté une position trop conciliante vis-à-vis de Moscou, avec qui elle s'est nettement rapprochée ces dernières décennies pour faire front commun face à l'influence des États-Unis.

De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a plaidé à la même tribune pour "le dialogue et la diplomatie". "Alors que le conflit en Ukraine fait rage, on nous demande souvent de quel côté nous sommes. Et notre réponse, à chaque fois, est directe et honnête. L'Inde est du côté de la paix et y restera fermement", a-t-il déclaré. Depuis le début du conflit, New Delhi refuse de prendre frontalement position contre l'offensive russe, la Russie étant pour elle un fournisseur majeur dans le domaine de la défense, relève RFI. Contrairement à la Chine, elle entretient de bonnes relations avec les États-Unis, et craint par ailleurs que Moscou ne se rapproche encore davantage de Pékin.

Vladimir Poutine s'était déjà retrouvé sous la pression de ses partenaires, notamment chinois et indien, lors du récent sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai (OCS), une organisation bâtie comme un contrepoids à l'influence occidentale. Pékin et New Delhi avaient fait part de leurs inquiétudes ou de leurs doutes sur la guerre en Ukraine. "Je sais que l'heure n'est pas à la guerre", y avait déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi.