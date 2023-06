Ukraine : des habitants de Kiev "très heureux" du coup de force de Wagner en Russie

Autre habitant de Kiev, Bogdan Teodorovski, 19 ans, trouve "très amusant" l'entrée en rébellion du chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine contre les troupes régulières russes. "Tout ce que nous avons à faire, c'est regarder et encourager les deux camps (l'armée russe et le groupe Wagner à se battre, ndlr). J'espère qu'ils nous laisseront tranquilles et qu'ils s'acharneront l'un contre l'autre", dit-il à l'AFP.

Maria, une jeune femme de 22 ans, pensait d'abord "qu'il s'agissait encore d'une sorte d'accord entre le ministère de la Défense (de la Russie) et Wagner, juste pour détourner l'attention de notre contre-offensive et pour renforcer leurs effectifs", souligne-t-elle, estimant "que cela aura une incidence sur les combats, car nous savons que la région de Bakhmout était principalement tenue par Wagner, et qu'ils étaient considérés comme dangereux pour nos troupes".

Pendant ce temps, sur la ligne de front, l’armée de Kiev mange du pop-corn en profitant du spectacle, comme le montre une vidéo quelque peu satirique (ci-dessous) qui tourne sur les réseaux sociaux.