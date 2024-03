Ukraine : deux ans après le début de son invasion, la Russie reconnait être "en état de guerre"

La Russie est "en état de guerre" contre l'Ukraine, a reconnu le porte-parole du Kremlin. Depuis deux ans, les autorités se refusaient à employer le mot, présentant l'assaut comme une "opération militaire spéciale".

Le Kremlin change de lexique. Après avoir qualifié durant des mois l'invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale", la Russie concède désormais qu'il s'agit d'une guerre. Un mot qui, cependant, ne doit pas être utilisé en guise de critique au sein de la population.

"Nous nous trouvons en état de guerre. Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que toute cette bande s'est formée, quand l'Occident collectif a participé à tout cela aux côtés de l'Ukraine, pour nous, c'est devenu une guerre", a indiqué vendredi Dmitri Peskov dans un entretien au média "Argoumenty I Fakty". Et le porte-parole du Kremlin de prévenir ses citoyens : "J'en suis convaincu et chacun doit le comprendre pour se mobiliser personnellement".

Euphémisme officiel

"De jure, c'est une opération militaire spéciale, mais de facto, cela s'est transformé en guerre", a ensuite précisé vendredi Dmitri Peskov lors de sa conférence de presse quotidienne. Une révolution grammaticale pour le Kremlin : ce dernier a réprimé depuis deux ans à coups d'amendes et de peines de prison l'utilisation du mot "guerre", imposant l'euphémisme officiel d'"opération militaire spéciale". Et si plusieurs hauts responsables ont déjà utilisé le mot "guerre" dans des déclarations publiques, cela faisait référence à la guerre que mènerait l'Occident à la Russie via l'Ukraine et non s'agissant de l'assaut russe lui-même.

Interrogé par la presse sur le sort de ceux qui ont été condamnés pour avoir utilisé ce mot, Dmitri Peskov a laissé entendre qu'il ne fallait pas pour autant s'attendre à ce que l'emploi du terme dans un contexte critique de la Russie serait autorisé. "Le mot "guerre" est utilisé dans différents contextes. Comparez mon contexte avec le contexte des cas (de personnes condamnées) que vous citez", a-t-il tenté de nuancer.

Des milliers de Russes ayant publiquement critiqué le conflit ou les exactions présumées des forces russes en Ukraine ont été jugés et condamnés à des amendes en vertu d'une loi prévoyant jusqu'à 15 ans de prison pour toute publication d'information sur l'armée russe jugée "fausse". Des dizaines d'autres, poursuivis au pénal souvent après avoir reçu plusieurs amendes, ont été condamnés à de lourdes peines de prison ou sont en attente de jugement. En décembre 2022, l'opposant Ilia Iachine a ainsi été condamné à huit ans et demi de colonie pénitentiaire à Moscou pour avoir critiqué sur YouTube l'offensive militaire contre l'Ukraine.

"On mettait naguère en prison ceux qui parlaient de guerre" en Russie, a réagi vendredi Emmanuel Macron, lors d'un sommet à Bruxelles. "Il y a un changement dialectique qui est plus proche de la réalité du terrain." Le président y voit une confirmation de la position qu'il a défendue à plusieurs reprises : "Quiconque pense que la Russie s'arrêtera au Donbass et à la Crimée se trompe".