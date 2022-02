Regain de tensions en Ukraine, malgré les promesses d'un retrait russe

Après des semaines d'escalade, la tendance était pourtant à l'apaisement ces derniers jours. En début de semaine, le Kremlin et la Maison Blanche se sont tous deux montré favorables à un dialogue approfondi sur l'architecture sécuritaire européenne, dont la Russie réclame une refonte totale. Elle se sent notamment menacée par une potentielle expansion de l'Otan à ses frontières. Cette amorce de désescalade venait parachever des efforts diplomatiques européens, en particulier la double navette des dirigeants français et allemand Emmanuel Macron et Olaf Scholz entre Moscou et Kiev.

Mais Washington a très nettement augmenté le niveau d'alerte depuis quelques heures et assure que la Russie, loin d'avoir retiré les plus de 100.000 militaires russes déployés dans le voisinage de l'Ukraine, a au contraire continué à renforcer son dispositif. Le président américain Joe Biden a ainsi affirmé jeudi que le risque d'une invasion russe restait "très élevé". Une attaque est possible "dans les prochains jours", a-t-il encore dit aux journalistes, précisant n'avoir "pas prévu" d'appeler son homologue russe Vladimir Poutine.