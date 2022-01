Ukraine : Macron et Poutine s'entendent sur "la nécessité d'une désescalade"

Vers une désescalade dans la crise ukrainienne ? C'est en tout cas ce qui ressort de l'échange téléphonique entre les présidents français et russes ce vendredi, alors Kiev craint une action des forces armées russes dans la région du Donbass. Dans ce contexte de vives tensions, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont convenus de la "nécessité d'une désescalade" et d'une poursuite du "dialogue" dans la crise ukrainienne, d'après l'Élysée. Si le palais reconnaît un "dialogue difficile", l'échange téléphonique a été "sérieux", "respectueux", et les "canaux de communication sont ouverts", a appris TF1info auprès de l'Élysée.

Alors que de nombreuses troupes russes sont massées à la frontière ukrainienne, "le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive (...) Il a dit très clairement qu'il ne cherchait pas la confrontation", a ajouté la présidence française. Sur la sécurité stratégique en Europe, les deux chefs d'État "se sont mis d'accord sur la poursuite du dialogue qui va nécessiter que les Européens (...) soient bien partie prenante de ce dialogue", qui engage en premier lieu les États-Unis et l'Otan.