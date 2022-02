Ukraine : Emmanuel Macron va parler avec Vladimir Poutine samedi midi

Quelques jours après leur tête-à-tête à Moscou, le président Français Emmanuel Macron parlera à son homologue russe Vladimir Poutine samedi midi de la crise à la frontière russo-ukrainienne, que les Occidentaux veulent résoudre par "la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion", a annoncé vendredi l'Élysée dans un communiqué.

Au cours d'une visioconférence vendredi après-midi, les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont "réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a précisé la présidence française. Ils "ont réaffirmé leur volonté de privilégier la voix diplomatique, le dialogue et la dissuasion afin de mener à bien la désescalade", selon l'Élysée. Ils ont également décidé de "maintenir une extrême vigilance" sur "les exercices militaires russes qui ont commencé en Biélorussie le 10 février, comme attendu".