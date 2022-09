EN DIRECT - Ukraine : Zelensky accuse la Russie d'avoir bombardé une centrale nucléaire

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré dimanche que les fosses communes découvertes à Izioum, ville de l'est de l'Ukraine reprise par l'armée de Kiev aux Russes, constituaient la preuve des crimes de guerre commis par la Russie dans le pays.

"De toute évidence, le Royaume-Uni et le Canada ont été deux des pays les plus forts pour soutenir l'Ukraine et repousser les actions illégales de la Russie", a-t-il déclaré aux journalistes depuis Londres, où il assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II, rapporte The Guardian. Ces actions "incluent de plus en plus, clairement, des crimes de guerre, des crimes absolument inacceptables", a-t-il ajouté, évoquant les fosses découvertes à Izioum mais aussi les massacres de Boucha, en banlieue de Kiev, révélés il y a plusieurs mois.