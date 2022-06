Union Européenne : les 27 valident la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie

De son côté, Emmanuel Macron a estimé que cette décision était un "signal très fort vis-à-vis de la Russie". Il s'agit d'"un geste politique" pour une "Europe forte et unie", assène le chef de l'État français. "Tout cela, nous le devons au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale, nous le devons aussi à la Moldavie compte tenu de sa situation politique, des déstabilisations qu'elle subit et de la générosité dont elle a su faire preuve", poursuit-il. "Nous avons avancé à pas de géant", conclut le pensionnaire de l'Élysée.

Jamais l'UE n'a été aussi prompte à accorder ce statut, nouvelle illustration de sa solidarité envers Kiev et Chisinau. Ce feu vert, lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE à Bruxelles, marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion à l'UE.