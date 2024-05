Ukraine : ex-allié de Zelensky, un milliardaire suspecté d'avoir commandité un meurtre

Le milliardaire ukrainien Igor Kolomoïsky est soupçonné d'avoir commandité un meurtre en 2003. Il aurait voulu se venger d'un directeur de cabinet d'avocats pour un différend personnel. Ancien soutien du président ukrainien, il est déjà incarcéré pour une affaire de fraude et de blanchiment d'argent.

Il aurait agi par "vengeance personnelle". Plus de 20 ans après les faits, le bureau du procureur général ukrainien rapporte qu'un "homme d'affaires bien connu" du pays est suspecté d'avoir "commandité un meurtre" en 2003. Si son identité n'est pas dévoilée et son visage est légèrement flouté dans la photo jointe au communiqué des autorités judiciaires, les médias assurent qu'il s'agit d'Igor Kolomoïsky, 61 ans, un milliardaire autrefois proche du président Volodymyr Zelensky tombé depuis en disgrâce.

Un rôle clé dans l'ascension de Zelensky

Déjà visé par des accusations de fraude et de blanchiment d'argent qui lui ont valu d'être placé en détention en septembre dernier, Igor Kolomoïsky est soupçonné d'avoir "ordonné le meurtre d'un directeur de cabinet d'avocats". Pour ce faire, détaille le bureau du procureur, l'un des hommes les plus riches du pays aurait engagé "des membres d'un gang" pour frapper la victime et la poignarder "au niveau de ses organes vitaux", sans réussir à la tuer.

Dans un communiqué distinct, la police ukrainienne affirme que l'attaque a eu lieu en 2003 à Féodossia, en Crimée, péninsule au sud du pays annexée par la Russie en 2014.

C'est sur la chaîne de télévision dont Igor Kolomoïsky est propriétaire que Volodymyr Zelensky avait accédé à la notoriété en tant qu'humoriste, avant d'accéder à la présidence ukrainienne en 2019, avec le soutien du milliardaire.