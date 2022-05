Ukraine : exécutions sommaires, tortures, enfermement... Human Rights Watch accuse la Russie de nouveaux crimes de guerre

Ce nouveau rapport révèle aussi que l'on compte des jeunes parmi les victimes de ces massacres, dont un adolescent de 14 ans, qui jouait au foot près de sa maison, deux jumeaux âgés de 17 ans et un de leur ami, âgé de 18 ans, qui se rendaient chez un autre ami, tous abattus. Les témoins assurent que les habitants tués n'avaient pas pris part, pour la grande majorité d'entre eux, aux hostilités. Selon l'association, des soldats russes ont également battu des détenus ukrainiens, les ont électrocutés ou les soumettaient à des simulacres d'exécution pour leur soutirer des informations.

Les troupes de Moscou sont aussi accusées d'avoir détenu des dizaines de civils pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines dans des lieux insalubres et très petits. À Yahidne, au Nord-Est de la capitale, 350 villageois, dont 65 enfants et cinq nourrissons, ont été enfermés dans le sous-sol de l'école de la commune durant 28 jours, "dans des conditions d'exiguïté et d'étouffement". Quasi impossible pour ces habitants de sortir de l'établissement, même brièvement.

Les pièces ne disposaient par ailleurs d'aucune ventilation : "C'était humide et tout le monde toussait, il n'y avait pas assez d'air. (...) Presque tous les enfants avaient de fortes fièvres, des spasmes à cause de la toux et vomissaient", a raconté l'un des survivants. Les détenus avaient aussi dû se résigner à utiliser des seaux pour leurs besoins. Sur les murs délabrés, ils écrivaient le nombre de jours qui s'étaient écoulés et tenaient une liste de ceux qui avaient été tués ou qui avaient disparu. Nombre d'entre eux sont tombés malades et dix sont décédés.