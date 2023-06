Centrale de Zaporijjia : l'eau du barrage de Kakhovka ne suffit plus à refroidir les réacteurs nucléaires

Dès l'annonce de la destruction partielle du barrage, les autorités s'étaient montrées relativement prudente. "Il n'y a pas de danger nucléaire immédiat", a affirmé sur Twitter l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont les experts, présents sur le site, "surveillent de près la situation". Même diagnostic du côté de l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui écarte par ailleurs "tout risque d'inondation puisque le barrage est en aval, et non en amont".

Néanmoins, si l'eau du barrage ne parvenait plus à refroidir la structure, des alternatives existent. Un "grand bassin" de rétention situé à proximité peut par exemple prendre le relais, selon l'instance onusienne. "Il est actuellement rempli et permettra d'approvisionner la centrale en eau pendant plusieurs mois", a indiqué mercredi Rafael Grossi. "Il est vital que ce bassin reste intact. Rien ne doit être fait pour porter atteinte à son intégrité", avait-il insisté plus tôt, annonçant qu'il se rendrait sur les lieux la semaine prochaine après deux visites depuis le début de la guerre.