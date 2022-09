Corps découverts à Izioum : un tribunal pour crimes de guerre demandé par la présidence de l'UE

Le ministre, partageant son indignation, souhaite que la justice puisse s'emparer des faits et faire la lumières sur ce qui s'est produit. "J'appelle à la création rapide d'un tribunal international spécial qui poursuivra le crime d'agression", a indiqué Lipavsky. Des enquêteurs, dépêchés sur place, ont rapporté que certains des corps exhumés avaient les mains attachées derrière le dos. Dans le même temps, on apprenait que des corps d'enfants avaient aussi été trouvés.

Ancien pays communiste, la République tchèque fait aujourd'hui partie à la fois de l'UE et de l'Otan. Dans le cadre du conflit qui met aux prises la Russie et l'Ukraine, Prague a accueilli environ 400.000 réfugiés ukrainiens et apporté une aide militaire d'environ 150 millions de dollars à Kiev.